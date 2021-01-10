AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" diyen Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş, "Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir." ifadelerini kullandı.