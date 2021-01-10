10.01.2021 - 20:26 | | AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı milletin 2023 seçimlerinde vereceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" diyen Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Numan Kurtulmuş, "Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi