AK Parti'den "Dünya Çevre Günü" mesajı

Karaaslan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara saygı duyan bir anlayışla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 18 yıllık dönemde ülkeyi eğitim, adalet, sağlık, ulaştırma, enerji başta olmak üzere her alanda büyük yatırımlarla buluştururken, merkeze çevreyi de aldıklarını belirtti.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak, kuruldukları günden bu yana devam eden çalışmalarını, bugün de havası, suyu, toprağı daha temiz, iklim değişikliğine karşı dirençli ve düşük karbonlu şehirler hedefi doğrultusunda gayretle sürdürdüklerini aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ortak geleceğimiz çevreye olan bakışımızı, inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslarla değerlendiriyoruz. Şehirlerimizin merkezlerinde açık ve yeşil alanları herkes için erişilebilir kılan Millet Bahçeleri Projesi'ni hayata geçiren, tüm dünyanın gıptayla baktığı Sıfır Atık Projesi'ni hızla gerçekleştiren, ülkemizin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline gelmesini sağlayan, temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısında dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı yaygınlaştıran, atıksu arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran partimiz, gerçek anlamda çevreci kimliğini, son 18 yılda gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve gelecek hedefleriyle ortaya koymuştur."

Karaaslan, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, kuraklık, aşırı hava olayları, kirlilik gibi çok ciddi çevre sorunlarıyla mücadele edilen bu dönemde, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve ağaçlandırmada çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.

Küresel sorunlar karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam edildiğini kaydeden Karaaslan, "Bugün gelinen noktada ülkemiz, çevre konusunda dünyaya örnek olabilecek bir ivme yakalamıştır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, tüm insanlığı etkileyen ve küresel gündemin en önemli meselelerinden biri haline gelen Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın baş etmekte büyük sıkıntı yaşadığı, sağlık altyapısına ilişkin sorunlar ve sosyoekonomik krizle mücadelenin devam ettiğine işaret etti.

"Çevre bize emanet"

İklim değişikliğinin, bir süredir mücadele ve uyum çalışmalarının uluslararası platformda ele alındığı en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, ülkemizin küresel meselelerdeki liderliği ve öncü rolü çok önemli olmakla birlikte bu mücadele için, tüm dünyanın ortak çabası gereklidir. Doğanın sahibi değil, bir parçası olduğumuz bilinciyle gelecek nesillere, yeşiliyle mavisiyle daha temiz bir çevre bırakmak, farkındalık ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmek için 2020 yılı teması 'Biyoçeşitlilik' olan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 'çevre bize emanet' diyoruz.

Doğaya saygılı ve çevreye dost bir anlayışı toplumsal hayatımızın her alanına dahil ederek, bu emanete 83 milyon, hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğini vurguluyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ın teşrifleriyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından, 9 şehrimizde 10 millet bahçesinin hizmete açılması, şehirlerimiz ve ortak geleceğimiz için atılmış çok önemli bir adımdır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, tüm insanlığın geleceğe daha iyi bir çevre bırakmak için daha fazla bilinçlenmesine ve çevre konusunda toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum."