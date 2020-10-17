AK Parti’li Esayan hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esayan için Twitter’dan şu ifadelere yer verdi: “AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız.” Esayan’ın vefatından derin üzüntü duyan siyasiler de şu mesajları paylaştı:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Değerli arkadaşımız, kıymetli entellektüel, vatansever dostumuz Markar Eseyan’ı genç yaşında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Samimiyeti ve duruşuyla kalplerimizde müstesna bir yer edinmiş, gerçek bir Türkiye sevdalısını kaybettik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kardeşimizi kaybettik. Markar Esayan aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş. Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi...Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçiyidi. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Geçen yıl “iyi yaşamaya, iyi ölmeye bakalım” demişti.

‘Kimseye ayrım yapmazdı’

Esayan’ın yakın arkadaşı Surp Prgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, “1.5 yıldır mide kanseriyle mücadele ediyordu. Çok iyi bir insan, vatansever bir yurttaştı. Ayrım yapmadan herkese yardım ederdi. Cenazesi için yakınlarının yurtdışından gelmesini bekleyeceğiz” dedi.