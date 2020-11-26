MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'li Özhaseki ile eşinin korona tedavisi hastanede sürecek!
ABONE OL
26.11.2020 - 11:29 | | DHA

AK Parti'li Özhaseki ile eşinin korona tedavisi hastanede sürecek!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte koronavirüs tedavilerinin hastanede devam edeceğini açıkladı.

AK Parti'li Özhaseki ile eşinin korona tedavisi hastanede sürecek!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Kasım'da eşi Neşe Özhaseki ile birlikte koronavirüse yakalandı. Kendilerini evde karantinaya alan Özhaseki çifti, 1 haftalık ilaç tedavisinin ardından doktoların tavsiyesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza tez vakitte şifa buyurmasını diliyorum" dedi.

 

 

Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çift İki rahimli kadın ikiz doğurdu!

Çift İki rahimli kadın ikiz doğurdu!

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Sıradaki Haber