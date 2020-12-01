AK Parti'li Özkan: Kılıçdaroğlu, milli güvenlik sorunu haline gelmiştir

AK Parti'li Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyleyen Özkan, "Bugün bay Kemal, kir akan siyasetine yenilerini, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alarak maalesef sürdürmüştür. Peygamber ocağı Silahlı Kuvvetler'imize hakaret eden, ruhunu satmış sözde vekilinin ahlaksız saldırılarını perdelemek için bay Kemal, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef almıştır. Bay Kemal, batsın senin hakaretlerin, batsın senin siyasetin. Seni ve dostlarını milletimizin yılmaz ferasetine havale ediyoruz. Milletimiz 2023'te bu hastalıklı siyasete gereken cevabı vererek sandığa gömecektir" dedi.

'CHP'NİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ'

"Biz milli orduya FETÖ'nün kumpaslarını deşifre ederken, bunun mücadelesini verirken siz neredeydiniz?" diyen AK Parti'li Özkan, "CHP'nin beyin ölümü gerçekleşmiş, başındaki bay Kemal de Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Beyin ölümü gerçekleşen CHP, inşallah milletimizden hak ettiği cevabı alacak ve 2023 seçimlerinde tarihin tozlu sayfalarında yer alacaktır" diye konuştu.