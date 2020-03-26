MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'li Ünal, Twitter'dan "EvdeKalTürkiye" etiketiyle kitap kampanyası başlattı
ABONE OL
26.03.2020 - 01:46 | | AA

AK Parti'li Ünal, Twitter'dan "EvdeKalTürkiye" etiketiyle kitap kampanyası başlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter üzerinden başlattığı kampanyada "Evde kal Türkiye" çağrısına uyanlara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öğrencilere okumalarını tavsiye ettiği Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye etti.

AK Parti'li Ünal, Twitter'dan "EvdeKalTürkiye" etiketiyle kitap kampanyası başlattı

 

Ünal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyanlara hediye kitap seti kampanyası başlattı.

Yazar Kutlu'nun kitaplarının bulunduğu bir fotoğraf paylaşan Ünal, "Mustafa Kutlu bu coğrafyanın hikayecisidir. Bizim hikayelerimizi anlatır. Bugünlerde hikayemizi hatırlamak ruhlarımıza iyi gelecektir. Teşekkürler Fahrettin Koca." ifadelerini kullandı.

Ünal, paylaşımına, evde çekildiği bir fotoğraf ile yanıt veren ilk 5 kişiye Kutlu'nun kitap setini hediye ederek, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Kurtulmuş da yazar Kutlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Türk edebiyatının değerli kalemi Mustafa Kutlu, Anadolu insanının umut, sorumluluk ve dayanışma duygularıyla kurduğu günlük yaşamı üzerinden inşa eder eserlerini. Onun sanatına hakim hikmetli dilin yapıcılığını önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımına yanıt veren 5 kişiye ve vatani görevini yapan bir gence kitap seti hediye eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da kampanyayı desteklemeye davet etti.

Oktay, Kutlu'nun Türk edebiyatının yaşayan en büyük isimlerinden olduğunu belirttiği paylaşımında, "Eserlerinde evine, daha doğrusu yuvaya sımsıkı sarılmanın kimliğini korumak ile eş anlamlı olduğunu anlatır Mustafa Kutlu. Anadolu'yu anlatır, Anadolu'nun insanını. Okumak lazım evde kaldığımız zamanlarda." ifadelerini kullandı.

"Evde kal Türkiye" çağrısına uyarak evden fotoğrafını paylaşanlara Kutlu'nun kitap setini hediye eden Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da kampanyaya katılmaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de Corona Virüs ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (26 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan resmi açıklama

Türkiye'de Corona Virüs ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (26 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan resmi açıklama

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

Sıradaki Haber