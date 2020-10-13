AK Parti’nin il kongreleri başlıyor

49 ilde tüm ilçe kongrelerini bitiren AK Parti, ilk il kongresini ise 24 Ekim Cumartesi günü Kayseri’de yapma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki il kongresine bizzat katılarak teşkilâta seslenecek.

585 başkan değişti

Mevcut durumda AK Parti 247 ilçede, bir önceki olağan kongrede seçilen isimlerle yola devam ederken; 528 ilçe başkanı son genel kurullardan sonra atanan isimlerden oluştu. 57 isim ise ilk kez bu yılki olağan kongrelerde başkan seçildi. AK Parti’de İstanbul kongreleri daha önce olduğu gibi sona bırakıldı.