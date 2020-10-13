MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti’nin il kongreleri başlıyor
ABONE OL
13.10.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

AK Parti’nin il kongreleri başlıyor

AK Parti, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongrelerle birlikte 832 ilçede yeni teşkilatlarını oluşturdu. 141 ilçede ise takvim işlemeye devam ediyor. Kalan kongrelerin çoğunun ekim ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

AK Parti’nin il kongreleri başlıyor
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

 

49 ilde tüm ilçe kongrelerini bitiren AK Parti, ilk il kongresini ise 24 Ekim Cumartesi günü Kayseri’de yapma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki il kongresine bizzat katılarak teşkilâta seslenecek.

585 başkan değişti

Mevcut durumda AK Parti 247 ilçede, bir önceki olağan kongrede seçilen isimlerle yola devam ederken; 528 ilçe başkanı son genel kurullardan sonra atanan isimlerden oluştu. 57 isim ise ilk kez bu yılki olağan kongrelerde başkan seçildi. AK Parti’de İstanbul kongreleri daha önce olduğu gibi sona bırakıldı.

Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandıKütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 11'i tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

Sıradaki Haber