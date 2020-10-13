13.10.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
AK Parti’nin il kongreleri başlıyor
AK Parti, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongrelerle birlikte 832 ilçede yeni teşkilatlarını oluşturdu. 141 ilçede ise takvim işlemeye devam ediyor. Kalan kongrelerin çoğunun ekim ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
49 ilde tüm ilçe kongrelerini bitiren AK Parti, ilk il kongresini ise 24 Ekim Cumartesi günü Kayseri’de yapma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki il kongresine bizzat katılarak teşkilâta seslenecek.
585 başkan değişti
Mevcut durumda AK Parti 247 ilçede, bir önceki olağan kongrede seçilen isimlerle yola devam ederken; 528 ilçe başkanı son genel kurullardan sonra atanan isimlerden oluştu. 57 isim ise ilk kez bu yılki olağan kongrelerde başkan seçildi. AK Parti’de İstanbul kongreleri daha önce olduğu gibi sona bırakıldı.