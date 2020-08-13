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13.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akar ve komutanlar Azerbaycan’a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, TurAz Kartalı Tatbikatı’nı izlemek ve temaslarda bulunmak için Azerbaycan’a gitti.

Akar ve komutanlar Azerbaycan’a gitti

Akar’ın beraberindeki heyette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de yer aldı. Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan’daki programları kapsamında bugün yapılacak Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın seçkin gözlemci gününe katılacak ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

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