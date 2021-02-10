Akar’dan S-400’lere ‘Girit modeli’ önerisi

Girit’teki S-300’lerin sürekli operasyonel olmadığı, depoda tutulduğunun hatırlatması üzerine Akar, “Sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona biz karar veririz” vurgulamasını yaptı. F-35 teslimatını askıya alan ABD’ye karşı Ankara’nın S-400’lerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, “Girit Modeli” çıkışının ardından, gözler Girit’te konuşlu S-300 sistemine çevirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Rusya’dan aldığı S-300 sistemi, Türkiye’nin tepkisi üzerine 1997-1998’de GKRY tarafından Yunanistan’a devredildi. Yunanistan, 80 füzeden oluşan sistemi, Girit Adası’nda bir depoya koydu. NATO ve ABD ile gerginlik yaşamamak için S-300’leri depodan çıkartmak istemediği düşünülen Yunanistan, yıllar sonra S-300’leri kendi ulusal hava savunma sistemine entegre etme kararı aldı.