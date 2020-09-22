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22.09.2020 - 07:00 | | HÜSEYİN KALAY Amasya DHA

Akıllı siyaset yapmak lazım

CHP’li Muharrem İnce, “Memleket Hareketi” gezileri kapsamında dün Amasya’ya geldi.

Akıllı siyaset yapmak lazım

Önce Merzifon ilçesini ziyaret eden İnce, ilçede dolaşarak vatandaşları selamladı. Muharrem İnce, Türk Tabipler Birliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamalarını eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “Çapınıza bakmadan MHP ve liderine dil uzatan sizin gibi siyaset bukalemunları teker teker temizlenecek” çıkışına yanıt verdi.

İnce, “Hepimizin elinde akıllı telefonla var, artık akıllı fabrikalar var. Akıllı telefonların, fabrikaların ve şirketlerin olduğu bir dönemde akıllı siyaset lazım. Siyasi tartışmaların içerisinde mizah var mı, bir zeka kırıntısı var mı diye bakarım. Bir siyasetçi, taşı gediğine oturtmalıdır. İçinde şaka, mizah ve zekâ olmalıdır, onu köşeye sıkıştırmalıdır, gülümsetmelidir. Bunlar varsa siyaseten cevap veririm, bunlar da akıllı siyasettir. Yoksa kaba sözler, artık eski model siyasetçilerin işidir. Kaba ve çirkin sözlere cevap vermeye gerek duymuyorum. Zekâ ve mizahı kullanarak, taşı gediğine oturtacak şekilde, karşıdakini sarsacak şekilde, onu düşündürtecek şekilde bir açıklama olursa cevap veririm” dedi.

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