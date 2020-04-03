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03.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Aksakal: Sokağa çıkış kontrol altına alınmalı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, topyekûn sokağa çıkma yasağı yerine, sokağa çıkışın etkili şekilde kontrol altına alınması için net ve kesin tedbirlerin ortaya konulmasının önemli olduğunu belirtti.

Aksakal: Sokağa çıkış kontrol altına alınmalı

Aksakal, yazılı açıklamasında, Türkiye ve dünyanın salgın nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, sıkıntıların temelinde yanlış ekonomi politikalarının olduğunu savundu. Devletin öncelikle halkını ve kaynaklarını koruma mecburiyetinde olduğunu aktaran Aksakal, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin ise şunları kaydetti: “Topyekun bir sokağa çıkma yasağının getirilmesi yerine, sokağa çıkışın etkili şekilde kontrol altına alınması için net ve kesin tedbirlerin ortaya konulması, koruyucu hizmetler başta olmak üzere devletin varlığını, milletin birliğiyle perçinleyecek uygulamaların hayata geçirilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz.” l

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