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18.09.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

Akşener ‘anahtar liste’ çıkarabilir

İYİ Parti’nin, “Millet Bizi Çağırıyor” sloganıyla pazar günü ANFA Altınpark’ta gerçekleştireceği 2. Olağan Kurultayı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle seyircisiz yapılacak; siyasi partilere davetiye gönderilmeyecek.

Akşener ‘anahtar liste’ çıkarabilir
BAHAR ATAKAN Ankara

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in genel başkanlık seçimine tek aday olarak gireceği kurultayda, asıl yarış 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (BDK) için yaşanacak. GİK ve MDK üyeliklerine seçim “çarşaf liste” ile yapılacak ancak Akşener’in 100 kişilik “anahtar liste” çıkarabileceği iddia edildi. Akşener, kurultayın ardından “A Takımını” yeni seçilen GİK ve MDK üyeleri arasından belirleyecek. Z Kuşağı’nın dikkatini çekip oy almaya çalışan İYİ Parti, kurultay için, “Benim sıram, benim zamanım” adında rap şarkısı hazırladı.

Kurultay arifesinde, İYİ Parti içindeki muhalif bir kesim, “Sözümüz Var Hareketi” adı altında birleşerek, Akşener’i eleştiren bildiri yayımladı. Akşener’e hitaben yayınlanan bildiride, “Geliniz; yanlışlarınızdan vazgeçiniz! Kuru inadı bırakınız! Yaptığınız, çoğunluğu, ‘asker delegeler ile oluşturacağınız asker kurullar’dan partimizin ve Türkiye’nin hayrına bir sonuç alamazsınız. Genel başkan olarak partiyi rayından çıkarmış olanlara yeniden prim vermeyiniz... Aksi halde Türk Milleti ‘en iyiyi’ bulma arayışına devam edecek ve de bulacaktır” denildi.

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