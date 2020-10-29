Akşener: Bu barbar zihniyeti kınıyorum

Akşener, dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında gündeme ilişkin ayrıca şu mesajları verdi:



CUMHURİYET ŞEREFTİR: (Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü kutlamaları) Türk milletinin şeref gününü kutlayacağız. Bu şerefi pek de benimsememiş gözüken iktidar, bu kutlu günü, gönlümüzce kutlamayı yasaklasa da bizler bu şerefi, evlerimizde, ailelerimizle, sevdiklerimizle, fırsat bulduğumuz her yerde, milletçe tek yürek olarak kutlayacağız. Onlar varsın, yandaş medyalarında, sosyal medya videolarında, mitinglerinde, kongrelerinde, Atatürksüz, Cumhuriyet’siz bir Türkiye yalanını yaşamaya devam etsinler. Bizler, Atatürk gerçeğini, cumhuriyet gerçeğini, tam bağımsız Türkiye gerçeğini, şerefle yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü, Cumhuriyet şereftir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti.



İTİRAF BELGESİ: 2021 bütçesi, iktidarın 2023 hedeflerini, 2053’e erteliyor. Dertli vatandaşımıza, 30 yıl sonrasının hayallerini pazarlıyor. Bu bütçe, Türkiye’nin fakirleştiğinin itiraf belgesidir, çaresizlik bütçesidir. Bu bütçede, kişi başı milli gelir, 14 yıl öncesine dönüyor.



SALDIRIN: Milletimiz için de, ülkemiz için de çıkış yolu bellidir, o da iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Bize, içeriden-dışarıdan nerden saldırırsanız saldırın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz hep, hakkın ve haklının yanında olacağız. İyilikte, Ali olacağız. Korkanlar, kıskananlar, önümüze dikilenler olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne planlarlarsa planlasınlar, durmayacağız, yılmayacağız, yorulmayacağız. Millet davası için çalışmaya devam edeceğiz. O kutlu gün geldiğinde, kazanan biz olacağız. Biz kazanınca milletimiz kazanacak.



Divan toplanmadı



İYİ Parti Başkanlık Divanı’nın dünkü toplantısı gerçekleşmedi. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için “FETÖ’cü” iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partiden ihracına yönelik il ve ilçe başkanlarının imzaladığı dilekçelerin bugün Genel Başkan Akşener’e sunulması bekleniyor.