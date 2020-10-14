Akşener: Türkiye o masalarda kardeşinin yanında oturmalı

Akşener dün partisinin grup toplantısında özetle şu mesajları verdi:

RANT FELAKETİ ENDİŞESİ: (Hatay’daki orman yangını) Bu işin arkasında, hayata ve insana dair ne varsa düşman olan, terör örgütünün olduğu şüpheleri var. PKK’nın gerçek yüzünü dünya kamuoyuna göstermek de en başta hükümetin görevidir. Ancak bakıyoruz ki hiçbir şey yapılmamış. İktidarı uyarıyorum; milletimiz, yangın felaketini bir rant felaketinin takip edeceğinden endişe duyuyor.

AR MESELESİ: (Azerbaycan’a saldırı) Moskova’daki ateşkes masasından kalktıktan birkaç saat sonra Gence’de sivillere bomba yağdıran bu gözü dönmüşlüğü, artık dünya daha iyi tanımalıdır. Hem Sayın Aliyev, hem de iktidarın sözcüleri, kurulacak bir masada Türkiye’nin olması gerektiğini deklare etti. Ancak bir sabah ansızın kurulan masada, taraflar dışında sadece Moskova vardı. Kardeşimizin vurulduğu bir savaşla ilgili masa, bizim için ar meselesidir. Şüphesiz bundan sonra da, başka masalar kurulacak. Bir kez daha uyarıyorum ki Türkiye o masalarda kardeşinin yanı başında oturmalıdır.

ANADOLU FISILDIYOR: Sayın Erdoğan. Vatandaşıma geldi mi cebinde akrep var, ama o beş müteahhidin rantından zerre kesmiyorsun. Millet sabrının sonuna geldi artık. Ya aklını başına alacaksın ya da ilk sandıkta çatlayan sabır taşının altında kalacaksın. ‘Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla mücadele edeceğim’ diye geldin, ‘Bir yüzüğüm var’ diye diye gezdin. Geride hayal kırıklığından başka bir şey bırakmadan gidiyorsun. Bunu ben demiyorum, ilçe ilçe gezdiğim Anadolu kulağıma fısıldıyor.

Katılmadılar

İYİ Parti’de Akşener’in birebir yaptığı görüşmelere rağmen, kurultayda dağıtılan “oy verilmeyecekler listesi”ne tepkili vekillerin grup toplantılarına katılmama eylemi sürüyor. Aralarında İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Feridun Bahşi, Durmuş Yılmaz, Ayhan Erel, Aytun Çıray’ın olduğu muhalif milletvekilleri dünkü grup toplantısına da katılmadı.