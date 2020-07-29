Akşener’den Erbaş’a tepki: Yazıklar olsun

Akşener, dün partisinin grup toplantısında, 14 gün boyunca Ankara’da karantinada olduğunu ve bir sorunla karşılaşmadan süreci tamamladığını, Kovid-19’a yakalanan koruma polisinin de sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasıyla ilgili programa da bu nedenle katılamadığını vurgulayan Akşener, “İnşallah ilk fırsatta ziyaret edeceğim” dedi. Hükümetin Ayasofya’ya ilişkin tutumunu eleştiren Akşener, “Erdoğan ve arkadaşları, uyarılarımıza rağmen dayanamadılar ve hepimizin ortak değeri olan Ayasofya’dan, siyasi rant devşirme telaşına düştüler” dedi. Akşener, salonda bulunanları İstanbul’u ve Ayasofya’yı yeniden özgürleştiren kahramanların ruhuna Fatiha okumaya davet etti.

İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin tartışmaları anımsatan Akşener, “Erdoğan’ı yaptığı ender iyi işlerden biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek yerine, sözleşmenin maddelerini hakkıyla uygulamaya çağırıyorum. Bir avuç ahlaksızın hayallerini gerçekleştirmek uğruna, kadınlarımızı mağdur etmenize izin vermeyeceğiz. Çünkü, İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.