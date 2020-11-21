Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında? Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş biyografisi

Alinur Aktaş kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Siyasi kariyeine 2002 yılında Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Alinur Aktaş 2004 yılında İnegöl Belediye Başkanı seçilmiş ve 3 dönem bu görevi sürdürmüştür. 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Bursa Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Alinur Aktaş seçim sonucunda Bursa'nın yeni Belediye Başkanı olmuştur. İşte Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş hakkında merak edilenler...

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 Bursa İnegöl doğumlu olan Alinur Aktaş, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirdir.

2002 yılında AK parti Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatı başlamış ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle bir çok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.

02 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir meclisinde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilen Alinur Aktaş evli ve 2 çocuk babasıdır.