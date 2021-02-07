Altun: Asla izin vermeyeceğiz

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarının sansür uygulamalarına tepki gösterdi. Bu platformların her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahitlik edildiğini aktaran Altun, “Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. Toplumları ifsat etmek, milli ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı ‘sanal kaotiklik’ illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir” görüşünü dile getirdi. Altun, küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformların “zihin ve değerler sömürüsünde” üzerine düşeni çok iyi yaptığını kaydederek, “Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz” vurgulamasını yaptı.



Altun, bir başka paylaşımında ise, Twitter’da başlatılan “Erdoğan’ın yanındayız” paylaşımlarının kısa sürede büyük destek gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: “Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla ‘Erdoğan’ın yanındayız’ etiketine 2,5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven, düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!'