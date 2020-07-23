Altun: Bağımsız ve milli medya stratejik önem arz ediyor

İletişim Başkanlığı, video konferans yöntemiyle Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı düzenledi. Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Altun, özetle şunları söyledi:



DEVLETİMİZİN MÜCADELE ETTİĞİ NOKTA: Bugünlerde, safsatanın, yalan haberlerin, provokatif ve manipülatif bilgilerin, dedikodunun, negatif algı inşa etme çalışmalarının, itibarsızlaştırma operasyonlarının, nefret suçlarının, şiddet ve hakaret söylemlerinin daha çarpıcı olduğu, daha çok okunduğu, dijital medyada daha çok ‘tık’ aldığı bir dünya ve medya sistemi inşa edilmek isteniyor. İşte hepimizin, devletimizin mücadele ettiği nokta tam olarak budur. Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımızın, küresel algı ve dezenformasyon merkezlerini rahatsız etmesinin yegâne nedeni de işte bu mücadelenin odağında olmasıdır.



OPERASYON MERKEZLERİ: Basınımızda, dışarıdan fonlanan, etkilere ve yönlendirmelere açık, Türkiye’nin kalkınmasına, dünya milletlerinin gönlüne girmesine, diplomaside zaferler elde etmesine, adaletsiz dünya sistemine karşı iddialı duruşuna ve Cumhurbaşkanımızın milletçe desteklenmesine karşı manipülatif ve provokatif bilgi üreterek ülkesine karşı operasyon merkezlerine dönüşen bir kesim de vardır. Ne yazık ki bu kesimin yeri geldiğinde terör örgütlerinin propaganda aygıtı olarak devreye girdiklerini, ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını da müşahede ediyoruz. Bu noktada bağımsız, yerli ve milli bir medya kavramı son derece stratejik önem arz etmektedir.

4. KUVVET OLUN: Medyada marjinal bir şekilde kendisine yer bulan kesimler, bırakın artık bu coğrafyada, bu topraklarda 5. kol faaliyetleri sürdürmeyi, gerçek anlamda 4. kuvvet olun. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin. İletişim Başkanlığımız, Türkiye’de medya mensuplarının, basın çalışanlarının yanında, arkasındadır. Kendi ülkesini ve milletini önceleyen, ülkesine ve milletine düşmanlık yapmayan ve dışarıdan güdümlü şekilde çalışmayan her bir basın mensubu bizim kendisine hizmet etme vazifesiyle yükümlü olduğumuz bir paydaşımızdır... Sorunlarınız sorunlarımızdır.



‘En ufak bir acımaya yer yok'



Konuşmasında 15 Temmuz ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Altun, şunları söyledi:



“Cumhurbaşkanımızın canına kast etmeye, milletin iradesini yok etmeye, Meclis’ini ortadan kaldırmaya ve milletin ordusunu millete karşı kışkırtmaya çalışan alçak ve sinsi bir terör örgütüne karşı, ne devlet katında ne de millet nezdinde en ufak bir acıma ya da müsamahaya yer yoktur. Bu milletin hiçbir ferdi, bu devletin hiçbir parçası FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir yumuşamaya, rehavete ya da kuşkuya kapılmaz. Bunu bekleyenler daha çok bekleyecekler. Örgütü en ufak parçasına kadar yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Yeri gelmişken şunu da belirtmeliyim. Nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi, alçak teröristleri affedecek bir devletimiz de yoktur. Kimse boş hayaller içerisine girmesin.”