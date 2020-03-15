Altun’dan ‘Türkiye fotoğrafları’ tepkisi

Sağlık Bakanlığı’nın, virüs vatandaşlara ulaşmadan önce korunma yöntemleri, sağlık çalışanlarının eğitilmesi ve salgın durumunda hastanelerin ve tesislerin hazır hale getirilmesi gibi konularda farkındalık yarattığını vurgulayan Altun, aynı zamanda okulların geçici olarak tatil edildiğini, konserlerin ertelendiğini ve birçok Avrupa ülkesiyle uçuşların da kaldırıldığını bildirdi. Altun, mektubunda, “Kovid-19 salgını patlak verdiğinden bu yana Türkiye’nin gösterdiği güçlü performans ortadayken, ülkemizle hiç ilgisi olmayan haberlerde Türkiye’den fotoğraflar kullanması okuyucuları yanıltmaktan başka bir şey değildir. Bu sebeple gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.



New York Times ise, Altun’a cevaben gönderdiği mektupta “Kesinlikle haklısınız. Konuyla alakalı fotoğraf editörleri de bir yanlışlık yapılmış olduğunu kabul ettiler. Fotoğraf haberden kaldırıldı” açıklamasını yaptı.



