Altun’dan Twitter açıklaması: Türk siyasetini dizayn etme hevesi

Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda özetle şunları kaydetti:



İDDİA GERÇEK DIŞI: Twitter’ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan ‘sahte’ hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır. Hesapların kapatılması kararına dayanak olarak öne sürülen birtakım dokümanların da bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi saiklerle oluşturulduğu açıkça görülmektedir.

KARA PROPAGANDA: Twitter bir ticari sosyal medya kuruluşu olmanın ötesinde bir ideolojik kara propaganda makinasına dönüşmüştür. Twitter’ın PKK ve FETÖ gibi Türkiye’ye düşman yapıların kara propaganda faaliyetlerine kol kanat germesi ve Türk siyasetini dizayn etme hevesi net bir şekilde görülmektedir.



Geçmişte bu tür yollara tevessül etmiş birçok yapının nasıl bir akıbetle baş başa kaldığını hatırlatmak isteriz.AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da konuya ilişkin “Twitter ve diğer sosyal medya ağlarını Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çöplüğe çevirenler Stanford’dan gelen provokatif bir rapora ve Twitter’ın gerçek dışı iddialarına sarılmaktalar. Yalan ve iftiralarla bu mecraları kullanılamaz hale getiren çevreler için eşsiz bir fırsat sunan, teröristlerin kara propaganlarına kol kanat geren Twitter’in bu taraflı tutumununa karşı bizler dijital farkındalık için çalışmayı, ilkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.