'Anayasaya aykırı faaliyet içindeler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetimi için “terörist” nitelemesi yaparken, “TTB ve bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça anayasa aykırı faaliyet içindedir. Türkiye’nin artık bu ayıptan kurtulmasının vakti gelmiştir” dedi. Erdoğan, Karadeniz’de Fatih sondaj gemisinin çalışmalarından yeni müjdeler geldiğini belirterek, cumartesi günü bölgedeki yeni rezerv miktarını açıklayacaklarını bildirdi.

En son 11 Mart’ta yapılan AK Parti Grup toplantısına katılan Erdoğan koronavirüs salgını nedeniyle grup toplantılarını süresiz ertelemişti. 7 ay sonra sadece milletvekillerinin katılımıyla yapılan ilk grup toplantısında Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN BİRİ: Barolarla ilgili sıkıntının çözümü konusunda yaptığımız kanun değişikliğiyle önemli bir adım atmıştık. Düşünebiliyor musunuz, terör örgütünden birisini getirip TTB’nin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir. Hastanelerimizle çok farklı bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar buralarda yapmaları gereken görevlerini yerine getirmiyor. Ama saygısızlıksa, hakaretse bu hakareti yapıyorlar. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl bunlardan şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi?

ARTIK TAHAMMÜL EDİLEMEZ: TTB başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Meslek kuruluşları, anayasamızın 135. maddesine göre faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğini haiz tüzel kişiliklerdir. Kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremez. Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının görevine mahkeme kararıyla son verilebileceği de hükme bağlanmıştır. TTB ve bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça anayasa aykırı faaliyet içindedir... Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız.

İDEOLOJİK SAPKINLIĞIN KALESİ: Bu kuruluşların bir kısmının yönetim organları ideolojik sapkınlıkların veya dar grupların çıkarlarının kalesi haline dönüşmüştür. Türkiye’nin artık bu ayıptan kurtulmasının vakti gelmiştir. 27-28 tane bu şekilde kuruluş var. Hepsi için bu çalışmaların yapılması lazım. Bütçenin hemen ardından Meclisimizin ilk işlerinden biri bu konu olmalıdır. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız. TTB’nin başındaki Türk ifadesi bunlara yakışmıyor. Onlar zaten nefret ediyorlar. Milletimizin sağlığını emanet ettiğimiz hekimlerimizi bir avuç örgütlü ideolojik fanatiğin insafına bırakamayız. Kimsenin patırtısına, gürültüsüne, hezeyanına aldırmadan ülkemiz ve milletimiz için en doğrusu neyse onu kararlılıkla yapacağız.

‘MÜCAHİTLERİN SURİYE’DE İŞİ VAR ORAYA GİTMEZLER’

Azerbaycan’daki kardeşlerimiz topraklarını işgalden kurtarmanın mücadelesini verirken ana muhalefetten ciddi bir ses çıktığını duydunuz mu? Görüşme talebinde bulunduklarında da Azerbaycan olumsuz cevap veriyor. Ermeni yönetimlerinin yanında yer alırsanız kusura bakmayın bu millet size hoş geldin demez. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz topraklarımızı istiyoruz. Başka talep yok. Minsk üçlüsü hâlâ oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Bir müzakere 30 yıl sürer mi? Acemlerin bir sözü var: Oturdular, konuştular, dağıldılar. 30 yıldır bunu yaptılar. İş Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız; yine vereceğiz. ‘Suriye’den mücahitleri oraya gönderdiniz’ diyorsunuz. Onların kendi topraklarında işi var oraya gitmezler.

SAHİP ÇIKIN: Kapalı Maraş bölgesi Kuzey Kıbrıs Türkünündür. Ben de KKTC’deki soydaşlarımıza sesleniyorum: Bu topraklar sizin. Bu topraklara ve bu topraklara sahip çıkan siyasi iradeye sahip çıkmanız lazım.

YENİ MÜJDELER: AB ve NATO’da yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine hak ettikleri cevabı sahada vermeyi sürdüreceğiz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberinin ardından, yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.

‘IŞIKLAR YANIYOR’ DEĞERLENDİRMESİ

'AYM BAŞKANI VE HEYETİ GEREĞİNİ YAPMALIDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın, AYM’nin fotoğrafını paylaşarak yaptığı “Işıklar yanıyor” paylaşımına ilişkin, “Bunu bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz” dedi.

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a ‘Işıklar yanıyor’ tweeti ile ilgili yorumu soruldu. Erdoğan, şunları söyledi: “Demek ki tartışmalı bir tweet attı. Bunu özellikle bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü ‘Bütün çalışıyoruz. Işıklarımız yanıyor’ ifadesiyle zaten bir bütünü adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Keşke yapmamış olsaydı. AYM üyesinin böyle bir sürecin içinde yer alması adeta siyasete soyunmuş olması; çok arzu ediyorsan istifa edersin, gelirsin siyasete girersin. Siyasette bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın.”

Yıldırım’ın, kamuoyundan özür dilediği hatırlatılarak, “Sizce bu özür yeterli mi?” sorusuna Erdoğan, “Bunu şu anda AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır” karşılığını verdi.

‘Normal süreç’

“İstanbul’daki yerel mahkemenin AYM kararını uygulamama yönündeki kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, “O, tamamen yasanın kendi içinde sürdürdüğü bir süreçtir. Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay’la ilgili vardı. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle böyle bir adımı atmıştı. Demek ki böyle bir adımı atabiliyor. Burada da yerel mahkeme, bu kararı vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştır. Olay budur” dedi. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, AYM’nin yapısında değişiklik talebiyle ilgili “Bir çalışma yapılacak mı?” sorusuna da “İnşallah” karşılığını verdi.

‘ERKEN SEÇİM KABİLE DEVLETLERİNİN İŞİ’

Erdoğan, “Cumartesi günü vereceğiniz müjde, bir öncekine kıyasla daha mı büyük olur?” sorusunu da, “İnşallah” diye yanıtladı. Erdoğan erken seçim tartışmaları konusunda da şunları söyledi: “Bunlar, affedersin, çocuksu şeyler. İlan edilen bir tarih var. Gelişmiş ülkelerde ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim, şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu, kabile devletlerinin işidir. Bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. seçimin vakti saati bellidir, Haziran 2023.”

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya’daki durum değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye’nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü, gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti. Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.