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16.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ankara Emniyeti’ne karanfil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen anma programına katıldı.

Ankara Emniyeti’ne karanfil

Soylu’nun, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit olan 13 polis ve vatandaşın fotoğraflarının yer aldığı platforma kırmızı karanfil bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Soylu, daha sonra Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı’ndaki anma programına katıldı. 

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
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