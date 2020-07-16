Ankara Emniyeti’ne karanfil

Soylu’nun, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit olan 13 polis ve vatandaşın fotoğraflarının yer aldığı platforma kırmızı karanfil bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Soylu, daha sonra Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı’ndaki anma programına katıldı.