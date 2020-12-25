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25.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ankara ve İstanbul’a yeni başsavcı: Şaban Yılmaz ve Ahmet Akça atandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ise Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Ankara ve İstanbul’a yeni başsavcı: Şaban Yılmaz ve Ahmet Akça atandı

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıdaki hâkim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesinin çalışmalarını tamamladı.

Yayınlanan yeni kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan’ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman’dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Akça’da boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi.  Kararname ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz da Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’na görevlendirildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Celal Tekin Alanya Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.        

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