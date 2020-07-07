Askeri kanun teklifi komisyondan geçti

Teklif sahibi AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, yeni düzenlemelerle personelin motivasyonunun artırılmasının hedeflendiğinin altını çizdi. Teklif şu düzenlemeleri içeriyor:

- Astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

- Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek.

- Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep’te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

- Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak.

- Sözleşmeli erbaş ve erlere, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilecek.

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli astsubay kıdemli başçavuşların rütbe yaş haddi 55’ten 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

- Disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.

- General ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını bakanlık yapacak.