Askeri kanun teklifi komisyondan geçti
TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifini kabul etti.
Teklif sahibi AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, yeni düzenlemelerle personelin motivasyonunun artırılmasının hedeflendiğinin altını çizdi. Teklif şu düzenlemeleri içeriyor:
- Astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.
- Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek.
- Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep’te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.
- Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak.
- Sözleşmeli erbaş ve erlere, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilecek.
- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli astsubay kıdemli başçavuşların rütbe yaş haddi 55’ten 60 yaşına kadar uzatılabilecek.
- Disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.
- General ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını bakanlık yapacak.