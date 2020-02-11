Avrupa’da ilahiyat fakültesi projesi

FETÖ lobisi etkili

Argun sorunları şöyle aktardı: “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ’nün bazı Avrupa ülkelerinde ülkemiz aleyhinde yürütmeye çalıştığı lobi faaliyetlerinin yaşanan sorunlarda etkisi büyük. Almanya ve Avusturya’da yurt dışı finans meselesi var. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın göndermiş olduğu imamların, hizmet verdiği insanların Türkiye vatandaşı değil, kendi ülke vatandaşları olduğunu ve başka bir devletin maaş bordrosunda çalışan bir insanın hizmet vermesini istemediklerini ifade ediyorlar.

Yerel dilleri konuşabilen, vatandaşlığı olan ve maaşları da yerelden temin edilen din görevlisi istiyorlar. Avusturya, sorun yaşadığımız birinci ülke. Maaşların yurt dışından ödenmesi gerekçe gösterilerek görevli sayımız 65’ten 15’e düşürüldü. Vizeleri iptal edildi. Belçika camilerin resmen tanındığı bir ülke. 37 camimiz henüz tanınmadı. Hollanda ve Danimarka’da din görevlilerinin sahip olduğu Türk ehliyetleri üç aylığına geçerli. Görevlilerimiz bu ülkelerin dillerini bilmedikleri için yeniden ehliyet alamıyor.

Fransa’da 2016’da 145’e inen görevli sayımız 2020 itibarıyla 130’a düşecek. Türkiye-Fransa Karma Komisyonu’nda, din görevlisi gönderilmesinin sonlandırılmasını istediler. Fransa ve İsveç’teki DİTİB’lerimizin ve bu DİTİB’lere bağlı vakıf ve derneklerimizin banka hesapları kapatılmakta, yenilerinin açılmasına gerekçe gösterilmeden reddedilmekte.”

İşte çözüm önerileri

Argun, sorunların çözümü için yürütülen çalışmaları şöyle özetledi:

- Türkiye’de dil eğitiminden geçirilecek din görevlilerimiz, İkinci ayakta Köln, Strazburg, Tokyo ve Washington DC’deki önemli merkezlerde pratik ve o ülkenin tarihine, kültürüne aşinalık kesbetmek için görev öncesinde dil eğitiminden geçirilecek.

- Avrupa’da ilahiyat fakülteleri açıp, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

- 1929’den beri ilk defa Diyanet’e yurt dışına öğrenci gönderme hakkı verildi. En elit üniversiteden 34 öğrenciyi seçtik. Din, sosyoloji, tarih ve astronomi eğitimlerini bitirip geldiklerinde Diyanette uzman olarak çalışacaklar.

- Batı ülkelerinde yaşayan, orada doğmuş büyümüş ve liseyi orada bitirmiş vatandaşlarımıza özel bir sınavla Türkiye’de ilahiyat fakültelerinde okuma imkânı sağlıyoruz. Mezun olduktan sonra onları sözleşmeli personel olarak istihdam ediyoruz. 260 öğrenciyi istihdam ettik. TBMM’den beklentimiz bunların özlük ve emeklilik hakları için yasal düzenleme yapılması.

- Maaş ödeme engelini bir vakıf üzerinden ödenmesi veya ücretsiz izne ayrılan din görevlilerinin Avusturya’da görevlendirilerek maaşlarının ATİB tarafından ödenmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz.

- Tanınmamış cami derneklerinin tanınmışlık statüsünü alabilmeleri için çalışılıyor.