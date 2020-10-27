‘Avrupalı siyasetçiler Türkiye düşmanı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

KİMSE GÜVENMİYOR: Salgının yönetiminde ipin ucu kaçmış durumda. Açıklanan hasta ve vefat sayılarına artık kimse güvenmiyor. İstanbul’da pandemi toplantısı yapılıyor. Milletin seçtiği Büyükşehir Belediye Başkanımız, toplantıya çağrılmıyor. Beş maskeyi millete bedava dağıtamayan hükümet, şimdi grip aşısında patinaj yapıyor.

FIRSAT BİLİYOR: Suudi Arabistan, Türk ürünlerine boykot çağrısı yapıyor. Tarihi bağlarımız olan pek çok Kuzey Afrika ülkesi Suudi Arabistan’ın ardına takılıyor. Ama bu boykota karşı, Saray sözcüleri ‘gülüp geçiyoruz’ demekle yetiniyor. Bu, gülüp geçilecek bir iş değil. Bu arada Almanya’da cami, polis tarafından basılıyor, Fransa’da, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e hakaret eden karikatürlerin, düşünce özgürlüğü denilerek binalara asılmasına göz yumuluyor. Avrupa’nın popülist siyasetçileri İslam’a ayar vermekten bahsediyor. Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde popülist siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor. Bu sorumsuzlukları önleme makamındaki AK Parti Genel Başkanı da bunların üstüne gideceğine bunu fırsat biliyor. Bağırıp çağırarak bu saygısızlıkları, hadsizlikleri kendisi bu sefer içerde siyasete malzeme yapıyor. Bununla ekonomik buhranın üstünü örtmeye çalışıyor.

AMBARGOYU ÖNLEME MAKAMINDASINIZ: İl kongrelerinde ‘Ambargo uygularsanız uygulayın.’ diye rest çekmek ne demek? Siz bir NATO müttefikine, ‘Bana ambargo uygulayamazsınız.’ deme, milletin hakkını savunma, ambargoyu önleme makamındasınız. Bu atarlı tavırla anlaşılan yine, ‘Bu can, bu tende kaldıkça rahibi vermem.’ senaryosu devreye sokuluyor. Nasıl rahibi bir emirle verdiyseniz, S-400’leri de hangara atıp, ülkenin ‘en pahalı hurdası’ haline getirmeye hazırlanıyorsunuz.

AYM TAVRINI KOYMALI: TBMM Başkanı, yargının saldırıları karşısında Meclis’in hukukunu tahkim edecek, milletvekilinin tetikçi yargıçların oyuncağı olmasını önleyecek, yasa değişikliği teklifini derhal gündeme getirmelidir. TBMM adına HSK’ya suç duyurusunda bulunmalı. Adalet Bakanı’nın, HSK’yı toplayarak, Meclis hukukuna tecavüze yeltenen hâkimler hakkında, gerekli işlemleri derhal başlatmasını sağlamalıdır. Tarih herkesi, yaptıkları kadar, yapmadıklarıyla da yargılayacaktır. Ve son bir çağrı da Anayasa Mahkemesi’ne. Mahkemenin kararlarına, alt mahkemelerin direnmesi, hukuk hiyerarşisinin yok olması demektir. Anayasa Mahkemesi, konumunun ağırlığına uygun olarak, bu hukuksuzluğa karşı tavrını koymak zorundadır.

BU MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYORUZ: (FETÖ’nün siyasi ayağı kitabı) Partimizin bastırdığı ‘21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ kitapçığına yasak getirildi. Yasak yetmedi, tıpkı 12 Eylül darbecilerinin yaptığı gibi kitapçık hakkında el konma ve toplatılma kararı çıkarıldı. Kitapçıkta Sayın Genel Başkanımızın TBMM’de kürsüsünden yaptığı bir konuşmanın yanında kamuya mal olmuş bilgiler, belgeler ve karikatürler var. Örneğin 2004’te alınan ama uygulanmayan MGK kararının resmi de var. Kitapçığın yasaklanması ve toplatılması ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır bir müdahalesidir. Biz bu müdahaleyi kabul etmiyoruz.

SURİYE YÖNETİMİ İLE KONUŞULMALI: (Rus savaş uçaklarının, İdlib’te ılımlı muhalifleri vurması) İdlib’de suların ısınmaya başladığını görüyoruz. İdlib’de Suriye ordusu ile bizim ordumuzun karşı karşıya gelme riski de var. Baştan itibaren söylüyoruz. Bütün dünya Suriye yönetimiyle ilişki kurmaya başladı. Bizim de bunu Suriye yönetimi ile konuşmamız, daha önce İdlib’de yaşadığımız ve çok sayıda maalesef şehit vermemize neden olan birtakım olayların tekerrür etmesini önlememiz gerekiyor. Hem Rusya ile konuşmak gerekiyor hem Suriye ile konuşmak gerekiyor.

Kılınç için ihraç süreci

CHP’nin Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç’ın Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi Twitter’dan Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapması tepki topladı. Kılınç, paylaşımını kaldırarak özür videosu yayınladı. Kılınç, dün CHP Isparta İl Yönetiminin yaptığı toplantıda kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilirken, İl Gençlik Kolları’ndaki görevi de düşürüldü. Kılınç hakkında ayrıca cumhuriyet savcılığınca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı. - DHA