Ayasofya eserleri tapu binasında sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii’nin itinayla korunacağını belirterek, “Nasıl ki Ayasofya’nın evrensel değerine, özgünlüğüne ve bütünlüğüne sahip çıktıysak bundan sonra da bu özeni göstereceğiz” dedi. Sultanahmet Meydanı’ndaki Tapu Binası’nın bakanlığına tahsis edildiğini bildiren Ersoy, “Bakanlığımız envanterinde bulunan ikona ve kilise eşyaları (Bin 359 tane) koleksiyonu, türbe eşyaları, İslam dönem eşyaları, taş eserler, sikke koleksiyonu gibi değerli bir çok hazine değerimizi oradan sergilemeye başlayacağız” bilgisini verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleşen protokol töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın her inançtan insanın istifade edeceği, bir şeyler öğreneceği çok önemli bir miras olduğunu belirtti. Erbaş, “Bu mirası korumak bize düşüyor. Bu protokol ile bir görev dağılımı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki Ayasofya’nın ziyaretçileri daha da artacak” dedi.

‘Ayasofya korunacak’

Bakan Ersoy, Ayasofya’nın açılmasıyla birlikte yaşanan tartışmalara değinerek, “Bu süreçte herkesin fikrini belirtmesi elbette ki normaldir, ancak hiç kimse bağımsız yargının aldığı ve milletimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı bu kararın üstünde değildir” vurgulamasını yaptı.

Bütçesi katlandı

İmzalanan protokol ile Ayasofya Camii’nin korunmasına yönelik ana ilkelerin saptandığını, kurumlar arası iş bölümünün belirlendiğini belirten Ersoy, “Caminin sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, manevi, estetik değerlerin muhafazasının taraf olduğumuz Uluslararası sözleşmeler gereğince ve iç mevzuatımız çerçevesinde gerçekleşeceği bir kez daha imza altına alınmış oluyor. Eskiden olduğu gibi restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yine biz yerine getireceğiz. Değişen bir şey yok” bilgisini verdi.

Ayasofya Camii’nin yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerine açık, üstelik de ücretsiz olacağını vurgulayan Ersoy, “Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Şimdi çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz” dedi.