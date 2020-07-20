MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
ABONE OL
20.07.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri

Diyanet İşleri Başkanlığı, Danıştay kararının ardından Ayasofya’nın 24 Temmuz’da ibadete açılması ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Diyanet, Ayasofya için 4 müezzin ve iki imam atayacak. Atamada imamlarda, tecrübe ve güzel sesin yanı sıra “yabancı dil bilme” kriteri de göz önünde bulundurulacak.

Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
AYKUT YILMAZ Ankara

 

24 Temmuz cuma günü Ayasofya’da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırması bekleniyor. Ayasofya konulu cuma hutbesi de hazırlayan Diyanet’in, bu hutbeyi, cuma günü ülke genelindeki tüm camilerde okutacağı belirtiliyor. Ayasofya’nın ibadete açılma kararının ardından geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Ayasofya Protokolü imzalamıştı. Protokolle Diyanet Ayasofya’da verilecek din hizmetinden sorumlu olurken, Ayasofya’nın restorasyonundan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu kılınmıştı. Ayasofya’da bakanlığın envanterinde bulunan ikona ve kilise eşyaları (1359 parça) koleksiyonu, türbe eşyaları, İslam dönem eşyaları taş eserler, sikke koleksiyonu gibi eserler ise Sultanahmet Meydanı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen eski tapu binasında sergilenecek.

Sivas’ta yol çöktüSivas’ta yolun çökmesi sonucu yarım metre çapında, 2 buçuk metre derinliğinde çukur oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Harekât acıların sonu özgürlüğün başlangıcı'

'Harekât acıların sonu özgürlüğün başlangıcı'

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Gençler bu dönemde yalnız ve üzgündü

Gençler bu dönemde yalnız ve üzgündü

Sıradaki Haber