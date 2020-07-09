‘Ayasofya’nın ibadete açılmasını ümit ediyoruz’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili “Temennimiz, yargının bu konuda müspet bir karar vereceği. Yani eski, bunun müze haline getirilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararının uygun olmadığı şeklinde karar vereceği, bunun da otomatik sonucu olarak Ayasofya’nın ibadete açılacağını bekliyoruz, böyle ümit ediyoruz” dedi.

Kurtulmuş, DHA’ya gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Barolarla ilgili düzenlemeye karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “bölücülük projesi” açıklamasına yanıt veren Kurtulmuş, şunları söyledi: “Yersiz ve anlamsız bir açıklamadır. Baroda, tek baro olunca Türkiye’nin birliği, bütünlüğü korunuyor da Ankara’da 2 baro olunca Türkiye bölünüyor mu? Doğruları yansıtmayan bir çıkıştır. Kusura bakmasınlar, biraz tarihsel olarak geçmişe baktığınızda, Türkiye’de olağanüstü dönemlerin ortaya çıktığı her süreç içerisinde, bazı baroların nasıl Türkiye’nin bu olağanüstü döneme geçiş süreci içinde yer aldıkları, daha açık söyleyeyim darbelere nasıl destek verdikleri de Türkiye’nin hafızalarında kayıtlıdır.. Kusura bakmayın, bazı büyük baroların yönetiminin, insan hakları kılıfı altında bölücü terör örgütüne destek olduklarını bilmiyor muyuz?”

‘İçimizdeki Bizanslılar’

Kurtulmuş, “15 Temmuz’da Ayasofya’nın ibadete açılması planlanıyor, bu gerçekleşir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ ile mücadelede sonuna kadar devam edeceğiz. Ayasofya inşallah daha önce açılır. Yargıda devam eden süreç var. Bana sorarsanız şimdi açılsın, 15 Temmuz’u neden bekliyoruz? Temennimiz, yargının bu konuda müspet bir karar vereceği. Yani eski, bunun müze haline getirilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararının uygun olmadığı şeklinde karar vereceği, bunun de otomatik sonucu olarak Ayasofya’nın ibadete açılacağını bekliyoruz, böyle ümit ediyoruz. Bu Türkiye için önemli dönüm noktası, bundan da birileri rahatsızlık duyuyor. İçimizdeki Bizanslıların bu konuda rahatsızlık duymasını asla kabul edemeyiz. Bütün partilerden çok yoğun destek vardır. Milletimiz Ayasofya’nın ibadete açılmasını dört gözle bekliyor.”

Feminist sözleşme

İstanbul Sözleşmesi’ne de değinen Kurtulmuş, şunları söyledi: “İstanbul Sözleşmesi yeni gündeme gelen bir şey değil. Farklı kesimlerden, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olumsuz tepkiler vardır. Her gün halkın içinde olan birisiyim, gittiğimiz her yerde karşımıza çıkıyor. Biz buna karşı duyarsız kalamayız. Gerekirse bu konu hakkında adımlar atılır. Gerekirse nasıl girildiyse İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılır. Kamuoyunda yüzde 90, çok yüksek oranda destek ile farklı çevrelerden büyük destek geldi. İtiraz edenler de vardır. Türkiye’de öncü olan kadına karşı şiddetin önüne geçmektir. Gerekiyorsa oturur kadına karşı şiddeti ortadan kaldıracak ilave tedbirlerimizi alırız. Ama feminist bir dil ile yazılan ve bazı maddeler itibarıyla da maalesef bazı büyük olumsuzlukları bünyesine barındıran bu sözleşmeden çıkılır. Gerekli düzenlemeler parlamentoda yapılır.”

Kurtulmuş, kamuoyunu her zaman anketlerle takip etmeye gayret ettiklerini, AK Partinin oy kaybının söz konusu olmadığını belirtti.