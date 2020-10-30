'AYM kararları bağlayıcıdır'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Anayasa Mahkemesi kararı kanun gereğince bağlayıcıdır. İlgili mahkemeler buna uymak zorundadır” dedi.

Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis Başkanlığı’nın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek döneminde bazı milletvekillerinin kesin hükümlerinin Genel Kurul’da okutulmasının dönem sonuna bırakıldığını ifade etmesine değinen Şentop, Çiçek döneminde üç kesin hükmün bulunduğunu ve bunların da Kemal Aktaş, Engin Alan ve Sebahat Tuncel’e ilişkin olduğunu belirtti.

‘Yanlış okuyorlar’

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani Kemal Aktaş’ın benzerini ben iki arkadaşımız için iki defa yapmışım. Bazı hukukçu arkadaşlar da Anayasa’daki 83. maddenin üçüncü fıkrasını yanlış okuyorlar. Orada dönem sonu demiyor, ‘Cezasını çekmesi üyeliğin sona ermesine bırakılır’ diyor. Dönem sonu başka bir şey, üyeliğin sona ermesi başka bir şey. Kesin hükmün okunmasıyla, istifayla, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir iş yapması halinde de sona erebiliyor. Bu bakımdan ‘dönem sonuna bırakma’ diye bir şey tamamen uydurmadır. Sizin bahsettiğiniz şey Cemil Bey’in bir kanun teklifi bile değil, hazırlattığı bir çalışmayı gruplara gönderiyor. O da şu; ‘Ben dönem sonuna bırakayım’ demiyor. Ne diyor? ‘Kesin hükümler dönem sonuna kadar Meclis’e gelmesin’ diyor. Kimse teklif vermemiş. Uygulama yok. Örnek verilebilecek bir tek şey Aktaş’la ilgili Cemil Bey’in yaptığı işlemdir. 1 ay beklemiş. Ben ne kadar beklemişim? Sayın Berberoğlu’nunkini 17 ay beklemişim, diğer iki arkadaşımızınki Ocak 2020’de gelmiş, o tarihten beri.”

Bireysel başvurunun kesin hükmü ortadan kaldırmayacağına işaret eden Şentop, “Anayasa, ‘kesin hüküm Genel Kurul’a bildirilince üyeliği sona erer diyor. Bireysel başvuru sonradan çıktı fakat bireysel başvuru kesin hükmü ortadan kaldırmıyor. Kesin hüküm, bir yargı kolu içerisinde, dereceler içerisinde farklı mahkemelerin nihayetlendirdiği ve artık o yargı kolu içerisinde başvuru merciinin kalmadığı bir hükümdür. İlk derece, bölge adliye, istinaf ve nihayet Yargıtay kararıdır. Kesin hüküm burada biter. Dosyayı bozdu mu kesin hüküm olmaz, zaten aşağıda mahkemelerin bu dosyaya yeniden bakması icap eder” diye konuştu.

‘Kimse benim kadar beklemedi’

Kesin hükmün Genel Kurul’da okunmasıyla ilgili hiçbir Meclis Başkanı’nın kendisi kadar beklemediğini anlatan Şentop, şunları söyledi: “İnfazla ilgili düzenlemeden Sayın Berberoğlu yararlanır mı yararlanmaz mı diye düşünüldü. Kanun çıktıktan sonra da artık önümüzde onun davasını, kesin hükmü etkileyecek bir durum kalmadı. Anayasa Mahkemesi’nin ne zaman karar vereceği belli değil. Anayasa Mahkemesi kararı kanun gereğince bağlayıcıdır. İlgili mahkemeler buna uymak zorundadır.”

‘Yeni bir içtüzük hazırlanmalı’

TBMM Başkanı Şentop, personel hakları ve teklif verilmesi sistematiği başta olmak üzere yeni içtüzük yapılması gerektiğini belirtti. Şentop, “Yeni bir İçtüzük hazırlanması lazım. Benim bu konuda yaptığım çalışmalar var. Yakın zamanda parti gruplarımızla da görüşüp çalışma yapacağız” dedi.