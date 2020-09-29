‘Azerbaycan’a destek vermek zorundayız’

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans ile toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, özetle şunları söyledi:

AÇIK BİR İHLALDİR: Ermenistan, uluslararası hukuka aykırı olarak, Azerbaycan ile olan ateşkesi bir kere daha bozdu. Azeri yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef aldı. Ermenistan’ın bölge barışını tehdit eden tutumu kabul edilemez. Bu, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu, terördür. Yukarı Karabağ’daki Ermenistan işgali, zaten bölgemizde kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgal, hem bölge güvenliğini hem de refahını tehdit etmektedir. Meselenin uluslararası hukuk zemininde çözümü için Azerbaycan’a her türlü desteği vermek zorundayız. Yukarı Karabağ meselesinin barışçıl yollarla çözümü için öncelik bellidir: Ermenistan, daha önce işgal ettiği bölgelerden, askerlerini derhal geri çekmelidir. Azeri kardeşlerimizin ve Azerbaycan’ın acısı bizim de acımızdır. CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti’yle beraberdir.

SAYILARLA OYNUYORLAR: Salgın döneminde, hasta ve ölüm sayılarıyla ilgili istatistiklerle oynuyorlar. Sadece CHP yönetimindeki 11 büyük şehrimizde, 1-25 Eylül tarihleri arasında, bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatların sayısı bin 604 olmuş. Aynı dönemde tüm Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklananların sayısı ise bin 488.

FONDA 11 MİLYAR LİRA BİRİKMİŞ: Sayın Genel Başkanımız, salgın döneminde eğitimin aksamaması için 14 maddelik bir öneri paketi açıkladı. Önerilerden birisi de, bu zor günlerde eğitim alamayan öğrencilerimiz için, Evrensel Hizmet Fonu kaynaklarının kullanılmasıydı. Bu Fon’da toplam 11 milyar lira birikmiş.

HDP’LİLERE GÖZALTI: Neden 6 yıldır Kobani’yle ilgili olarak gerekenler yapılmadı, sorusunu bekliyordum. burada iyi niyet olmadığı açıktır. Bir şeylerin üstünü örtme, bir şeylerin intikamını alma amacıyla yargının kullanıldığı ortadadır.