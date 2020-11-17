Azerbaycan’a Mehmetçik jesti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat sonucu, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında Rusya ile bir Ortak Merkez oluşturulması için hazırlanan asker gönderme tezkeresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e gönderildi. Ortak merkezde icra edilecek faaliyetlerde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yanı sıra sivil personeli de kapsayan tezkere aynı zamanda Azerbaycan Milli Diriliş Günü de olan bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Tezkereye AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti destek verecek. HDP ise kararını partinin MYK toplantısının ardından açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e gönderilen tezkerede, Ermenistan’ın 27 Eylül’de Yukarı Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Azerbaycan’ın, meşru müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı harekât sonucunda, işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde ettiği kaydedildi.

‘Sahada yeni durum’

Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, Azerbaycan’a toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren destek verdiğine işaret edilen tezkerede, neticede Azerbaycan’ın karşı harekâtında sağladığı ilerlemenin, sahada yeni bir durum ortaya çıkardığının altı çizildi. Tezkerede, varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir “Ortak Merkez”in oluşturulacağına dikkat çekildi. Azerbaycan’ın talebi üzerine Ortak Merkez’de Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almalarının kararlaştırıldığı vurgulanan tezkerede, şunlar kaydedildi:

“Azerbaycan’ın belirleyeceği yerde, Türkiye’nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez’de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde TSK personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010’da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’ uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir... Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.”

‘Milli Diriliş Günü’nde görüşülecek

Türkiye bu süreçte, Azerbaycan’a desteğini Bakü’ye pek çok kez gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle yinelemişti. Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik tezkerenin de TBMM’de bugün, Azerbaycan Milli Diriliş Günü’ne denk gelecek şekilde görüşülecek olması, Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik desteğinin yeni bir işareti olarak yorumlandı. Tezkere, ortak merkezde icra edilecek faaliyetlerde görev yapacak TSK personelinin yanı sıra sivil personeli de kapsıyor. Edinilen bilgiye göre sivil personel, bölgede yeni sınırın çizilmesi, askeri personelin güvenliği için bina yapımı, yıkılan binaların onarımı gibi nedenlerden dolayı görevlendirilecek. AFAD, TOKİ, Kızılay gibi kurumların personelinin ise ihtiyaç halinde bölgede görevlendirilebileceği kaydedildi.

Dört parti tam destek açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkereye tüm partilerin destek vermesi, birlik ve beraberlik mesajı açısından son derece kıymetli olacaktır” dedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “TBMM’de tezkerenin oybirliğiyle geçeceğini öngörüyoruz. Buna hayır dememiz mümkün değil” derken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, “CHP her zaman her konuda Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Tezkereye olumlu oy vereceğiz” ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, “Elbette Azerbaycan Tezkeresi’ne MHP olarak destek vereceğiz. Türkiye’nin konunun etkin taraflarından biri olduğunu, tezlerinin haklılığını ortaya koymaktadır” diye konuştu.

İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan da, “Tabii ki bizim desteğimiz olacaktır. Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesi bir tercih değil bir mecburiyettir” dedi.

HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ise “HDP olarak bölgede ateşkesi tabii ki destekliyoruz. Ama bu tezkereye ne yönde oy kullanacağımız MYK toplantısından sonra belli olacak” ifadelerini kullandı.