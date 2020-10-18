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18.10.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

BAE ajanı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye’deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajan yakaladı.

BAE ajanı yakalandı

Konuyla ilgili Reuters’a açıklama yapan üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, yakalanan kişinin suçunu itiraf ettiğini belirterek, “Şahıs Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını kanıtlamıştır. Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla gelen şahıs, yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdı” dedi. Yetkili, yakalanan ajanı BAE gizli servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini belirtti.

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