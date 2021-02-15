Bahçeli, 9. kez güven tazeleyecek

Partinin geçtiğimiz yıl 9 Ağustos’ta başlattığı il ve ilçe kongreleri, Kasım 2020 itibarıyla tamamlandı. 18 Mart’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda, “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik” ve “Kazanan Türkiye olacak” sloganları kullanılacak. Salonda sadece Türk bayrakları ve MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin posterleri yer alacak.

1200 delegenin oy kullanacağı kurultay, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek. MHP’nin bu seneki kurultay tarihinde ise ilginç bir tesadüf yaşanacak. Partinin 2018’deki 12. Olağan Büyük Kurultayı da 18 Mart’ta düzenlenmişti. MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının ardından ilk kez 1997’deki olağanüstü kongre sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan Bahçeli, bu yılki kurultayda 9. kez güven tazeleyecek. Rutin işleyişe göre, MHP’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı’nın, 2024’te yapılması öngörülüyor.