Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Seçim isteği hezeyandır

Bahçeli, “Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne kadar erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Kim aklına girdi? Kimin dolduruşuna geldi? Neyi vaat ettiler? Ankara’dan bir Bişkek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Osman Kavala’ya duyduğun sempatinin altında yatan asıl neden Sorosçuların desteğini mi almak? Biz erken seçim talebini söyleyenden daha çok söyletenleri, yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz” dedi.

MHP lideri dünkü grup toplantısında gündeme ilişkin şunları kaydetti:

İBLİSİN ÇOCUKLARI: (Hatay’daki yangın) Ateşin Çocukları isimli PKK aparatı bir oluşum tüm dikkati üzerine çekmiştir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Aydın müsveddelerinin tepkilerini duyanınız oldu mu? TTB’nin haktan ve hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu? Peki, terörist Demirtaş’ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı’ndan ses çıktı mı? Hainlerin elebaşı Demirtaş’la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, evlerinin kapılarını açmak için hazır kıta bekleyenler, sorarım sizlere, nasılsınız İYİ misiniz? Teröriste terörist diyemeyen bize göre teröristtir.

NEYİN ATEŞKESİ: Ermenistan kanserlidir, kemoterapisi Türk ve Türkiye düşmanlığıyla yapılmaktadır. Neyin ateşkesi, neyin görüşmesi, konu vatan konusudur, bağımsızlık onurudur... Ancak Moskova’da kurulan masada çözümsüzlük hali somutlaşmıştır. Çare yoktur, çözüm kalmamıştır, Dağlık Karabağ masada değil, sahada terör devleti Ermenistan’ın kafasına vura vura alınmalıdır... Uzun lafın kısası diyeceğim; Dağlık Karabağ kahramanlık ve silah zoruyla Azerbaycan’a geçmelidir.

KKTC’DE MİLLİ CUMHURBAŞKANI: Vatan toprağı vererek çözüm arayan değil, vatana sahip çıkan, Rum oyunlarına aldanmayan ahlaklı ve milli bir Cumhurbaşkanı vazgeçilmez bir mecburiyettir, bizim de başımızın tacıdır.