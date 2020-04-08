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08.04.2020 - 22:56 | | AA

Bakan Akar'dan Yalman'ın yakınlarına taziye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merhum Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Bakan Akar'dan Yalman'ın yakınlarına taziye

41. Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Yalman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 15 Mart'ta yaşamını yitiştirmişti. 80 yaşında vefat eden eski Komutanın ardından eşi Belma Yalman da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Akar, Belma Yalman'ın vefatının ardından ailenin yakınlarını arayarak art arda yaşadıkları kayıplardan dolayı bir kez daha taziye dileklerini iletti.

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