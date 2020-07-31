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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı
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    31.07.2020 - 12:39 |

    Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Kurban Bayramı paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak, "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. #KurbanBayramı" dedi.

    Bakan Albayraktan Kurban Bayramı mesajı

    Bakan Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun." dedi.
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