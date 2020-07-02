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02.07.2020 - 19:30 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Alman misafirlerimizin Türkiye'yi sağlıklı ve güvenli ziyaretlerini, Almanya için de tehdit olan PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi, düzensiz göçü, ırkçı saldırılar dahil Almanya'daki Türk toplumuna karşı eylemleri ele aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşmüştü.

Çetenin gizli zulalarından servet çıktıİstanbul ve Ankara Emniyetince EGM Narkotik Daire Başkanlığı'nın kesilmesinde uyuşturucudan elde ettiği gelirlerle servet yapan uluslararası uyuşturucu çetesine yönelik olarak düzenlenen “Bataklık” operasyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Başını Nejat Daş ve Çetin Gören isimli 2 uyuşturucu kaçakçılarının çektiği çetenin mensuplarının İstanbul da basılan adreslerinde bir masadan çıkan ve üzerinde "Çetin Vakfı" yazan asansör para kasası ile zula haline getirilen altı para dolu duşa kabin dikkat çekti.
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