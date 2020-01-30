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30.01.2020 - 22:43 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye veBulgaristan arasındaki iş birliğinin gelişmesi için iş dünyasının kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "İkili ticaret hacmimizi 10 milyar avroya çıkarmak azmindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, daha sonra ülkedeki "soydaş ve vatandaş temsilcileri"yle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da temaslarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'a yaptığı iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde ülkede yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Bulgaristan'da bulunan değerli iş insanlarımızla bir araya geldik. İş dünyası iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi için kilit öneme sahip. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar avroya çıkarmak azmindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Soydaş ve vatandaş temsilcileri"yle buluştu

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'a yaptığı iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde ülkedeki "soydaş ve vatandaş temsilcileri"yle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristanda temaslarda bulundu


Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Bulgaristan'da vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin selamlarını getirdik. Bulgaristan'la dostane ilişkilerimizi ve iş birliğimizi her alanda ilerletmek istiyoruz. Vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da bu konudaki en güçlü desteğimiz." ifadelerini kullandı.

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