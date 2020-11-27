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27.11.2020 - 18:39 | | AA

Bakan Çavuşoğlu: İslamofobiye karşı birlik içinde mücadele etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İslamofobiye karşı kararlılıkla ve birlik içinde mücadele etmeliyiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: İslamofobiye karşı birlik içinde mücadele etmeliyiz

Bakan Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Gençlik Konseyi Toplantısı'nın kapanış töreninde konuştu.

Genç diplomatların diplomaside daha aktif hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, bu toplantıların karşılıklı anlayış kültürünün gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Çavuşoğlu, İslam dünyasının, Filistin meselesi ve yükselen İslam düşmanlığı gibi tarihi ve ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "İslamofobiye karşı kararlılıkla ve birlik içinde mücadele etmeliyiz. Bu ciddi bir mesele. İslamofobi ve ırkçılık çok ciddi bir seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

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