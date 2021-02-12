Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan Türk denizcilerin aileleriyle görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu, ailelere, kurtarılan mürettebatın Türk Hava Yolları ile en kısa zamanda evlerine getirilecekleri müjdesini verdi.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.