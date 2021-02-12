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12.02.2021 - 19:51 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan Türk denizcilerin aileleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan Türk denizcilerin aileleriyle görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede  geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, ailelere, kurtarılan mürettebatın Türk Hava Yolları ile en kısa zamanda evlerine getirilecekleri müjdesini verdi.

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