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02.01.2021 - 18:58 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Somali'de hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ile yaralanan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Somali'de hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine telefonda taziyede bulunan Çavuşoğlu, yaralanan vatandaşların yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca firma sahibiyle de görüşerek durum hakkında bilgi aldı, taziye ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında 2'si Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarının tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde devam edildiğini bildirmişti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 2 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.
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