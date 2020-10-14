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14.10.2020 - 18:34 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar'ı kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladığını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız." mesajını verdi.

Ukrayna'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını ifade etti.

İntihar etmek için elektrik direğine tırmandıAdana’da, intihar etmek için elektrik direğine tırmanan Ömer İ. (34), elindeki bıçakla da kendisine zarar verdi. Ömer İ., polislerin uzun uğraşları sonrası ikna edilerek aşağı indirilirken, çevredekiler yaşananları cep telefonlarıyla görüntülediler.
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