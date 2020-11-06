Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler

Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile Üçlü Danışma Mekanizması toplantısında bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin "Siyasi istikrar ve ekonomik refah birlikte yürür. Saraybosna-Belgrad Otoyolu anlamlı bir barış projesi ve ciddi yatırım çekecek." paylaşımında bulundu.



Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin "Dost Kuzey Makedonya'nın Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi yeni görevi nedeniyle tekrar tebrik ettik. Terörle mücadele ve savunma başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak için birlikte çalışacağız." paylaşımında bulundu.



Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cakaj ile görüştü

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Cakaj ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, Cakaj ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Terörizmle mücadelede somut iş birliğinin önemini vurguladık. Arnavutluk'taki en büyük yatırımcı ülkeyiz. Savunma ve ekonomi dahil iş birliğimizi her alanda daha da ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.

Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliği mutabakat muhtırası imzaladı.

İkili görüşmede, bakanlıklar arasında diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliğine ilişkin iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğüne güçlü desteğimiz devam edecek." ifadesine yer verdi.