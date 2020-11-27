Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe önemli görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer'in başkenti Niameyde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmet Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer’in başkenti Niamey’de Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile görüştü.