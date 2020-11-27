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27.11.2020 - 19:24 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe önemli görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Nijer'deki temasları sürüyor. Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmet Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe önemli görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer'in başkenti Niameyde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmet Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer’in başkenti Niamey’de Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile görüştü.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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