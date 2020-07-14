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14.07.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

Bakan KasapoÄŸlu Cedi Osmanâ€™Ä± aÄŸÄ±rladÄ±

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu,Â  Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takÄ±mlarÄ±ndan Cleveland Cavaliersâ€™ta forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osmanâ€™Ä± Ankaraâ€™da aÄŸÄ±rladÄ±.

Bakan KasapoÄŸlu Cedi Osmanâ€™Ä± aÄŸÄ±rladÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, daha Ã¶nce bir araya gelme konusunda sÃ¶zleÅŸen Bakan KasapoÄŸluÂ  ve milli basketbolcu, Ankaraâ€™da buluÅŸtu. GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda bir araya gelen KasapoÄŸlu ileÂCedi Osman, Ankara turu Ã¶ncesi gÃ¼ne masa tenisi oynayarak baÅŸladÄ± daha sonra yenilenen AnÄ±ttepe YaÅŸam Boyu KoÅŸu Parkuruâ€™nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Tesisteki basketbol sahasÄ±nda birkaÃ§ atÄ±ÅŸ yapanÂ  KasapoÄŸlu ve Cedi, alandaki genÃ§lerleÂ  kÄ±sa bir maÃ§ yaptÄ±. ArdÄ±ndan Eymir GÃ¶lÃ¼â€™ne geÃ§en KasapoÄŸlu ve Cedi, gÃ¶lÂ  kenarÄ±ndaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolundan bisiklet ile ODTÃœ kayÄ±khanesine geÃ§ti.Â  Burada antrenman yapan ODTÃœ KÃ¼rek TakÄ±mÄ± sporcularÄ± ile Eymir GÃ¶lÃ¼â€™neÂ  aÃ§Ä±lan KasapoÄŸlu ve Cedi kÃ¼rekÂ  Ã§ekti. Bakan KasapoÄŸlu, ABDâ€™de bulunduÄŸu sÃ¼rede kokoreÃ§ yemeyiÂ  Ã¶zlediÄŸini dile getiren Cedi Osmanâ€™Ä± Ã–veÃ§ler semtindeki bir kokoreÃ§Ã§iye gÃ¶tÃ¼rerek kokoreÃ§ Ä±smarladÄ±. Ä°kili son olarak Ankara Kalesiâ€™nde TÃ¼rk kahvesi eÅŸliÄŸinde taÅŸ plak dinledi.

Sele kapÄ±lmaktan son anda kurtulduRizeâ€™nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet BostancÄ± isimli vatandaÅŸ evinin önündeki yoldan gelen sele kapÄ±lmaktan son anda kurtuldu.EÅŸi Nezahat BostancÄ± tarafÄ±ndan telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kÄ±sa sürede çok sayÄ±da kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.
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