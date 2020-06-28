Bakan Kasapoğlu: 'YKS'de dağıtılan kalemler gönüllü gençler tarafından üretildi'

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kalemle birden çok hikâye yazılabilir. ÖSYM'nin sınavda dağıttığı kalemler, gönüllü gençlerimiz tarafından geri dönüşüm çalışması kapsamında toparlandı. Kelâmı da, kalemi de israf etmiyoruz." ifadelerini kullandı.