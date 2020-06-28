28.06.2020 - 15:42 | | AA
Bakan Kasapoğlu: 'YKS'de dağıtılan kalemler gönüllü gençler tarafından üretildi'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dağıtılan kalemlerin 'gönüllü gençler' tarafından geri dönüşüm çalışması kapsamında toparlandığını belirterek, israf edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kalemle birden çok hikâye yazılabilir. ÖSYM'nin sınavda dağıttığı kalemler, gönüllü gençlerimiz tarafından geri dönüşüm çalışması kapsamında toparlandı. Kelâmı da, kalemi de israf etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
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