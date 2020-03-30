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30.03.2020 - 20:43 | | AA

Bakan KasapoÄŸlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' çaÄŸrÄ±sÄ±

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan 'Evde kal' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na destek verdiklerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± film ile duyurdu.Â

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Bakan KasapoÄŸlu, TÃ¼rkiye'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ± Ã¶nleme mÃ¼cadelesine katkÄ±da bulunmak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "Evde Kal' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na "#EvdeKalHareketsizKalma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla destek verdi. KasapoÄŸlu sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± filmde "VirÃ¼sten korunmanÄ±n yolu evde kalmaktan, evde kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼reÃ§te iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geÃ§iyor.?" mesajÄ± verdi.

DÃ¼nya ÅŸampiyonu sporcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Acun IlÄ±calÄ±, CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, RÄ±dvan Dilmen, Hakan Ã‡elik gibi isimlerin de destek verdiÄŸi film, evde kalÄ±nan izolasyon sÃ¼recinde fiziksel hareketliliÄŸin kaybedilmemesi gerektiÄŸi mesajÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

"Bu filmin yapÄ±m sÃ¼recinde hiÃ§bir birey evden Ã§Ä±kmak zorunda kalmamÄ±ÅŸtÄ±r." mesajÄ± ile baÅŸlayan ve GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu'nun da yer aldÄ±ÄŸÄ± filmde fiziksel aktivitenin, fizyolojik ve psikolojik olumlu etkilerine dikkat Ã§ekilirken, egzersiz esnasÄ±nda dikkat edilecek noktalar hakkÄ±nda da Ã¶nemli bilgiler yer alÄ±yor.

KasapoÄŸlu ayrÄ±ca GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hayata geÃ§irilecek platformu da mÃ¼jdeledi.

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Bakan KasapoÄŸlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' çaÄŸrÄ±sÄ±Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan 'Evde kal' çaÄŸrÄ±sÄ±na destek verdiklerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± film ile duyurdu.
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