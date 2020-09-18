18.09.2020 - 00:04 | | AA
Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim."
Enes Batur iddialara yanıt verdiEnes Batur cep telefonuyla çektiği bir açıklama videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Batur, karantinadan kaçtı iddialarına yanıt verdiği videosunda şu ifadelere yer verdi:"Benimle ilgili asılsız şeyler paylaşılıyor. Olayı en başından beri anlatıyorum. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde korona testi yapılmaya gittim hastaneye, test yapıldım. Test yapıldıktan sonra direk eve geldim. Akşam saatlerinde test sonuçlarım pozitif çıktı. O günden bu güne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var, evden çıkmadığıma dair. HES uygulamam var, 7/24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim hiçbir şekilde evden çıkmadım."