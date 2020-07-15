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15.07.2020 - 19:16 | | AA

Bakan Kurum, sel felaketinin vurduğu Artvin'de incelemede bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'de şiddetli yağış sonucu hasar oluşan Yusufeli ilçesinde incelemede bulundu.

Rize ve Artvin'deki şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanların ardından inceleme yapmak üzere Yusufeli ilçesine gelen Bakan Kurum, ilk olarak 12 Temmuz'daki afette hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Buradaki ziyaretin ardından hasar gören Yusufeli Barajı Şantiye Alanı'na geçen Bakan Kurum, devam eden çalışmaları inceledi.

İlgililerden çalışmalara yönelik bilgi alan Kurum, şantiyede çalışan personele de "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.


Bakan Kurum, sel felaketinin vurduğu Artvinde incelemede bulundu


Bakan Kurum'a incelemede, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Kurum, sel felaketinin vurduğu Yusufeli'de incelemede bulunduÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin’in Yusufeli ilçesindeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
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